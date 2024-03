Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin: fournisseur exclusif des nouveaux 3008 en Europe information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir été retenu par Peugeot pour équiper en exclusivité les nouveaux 3008 et E-3008 vendus en Europe.



Qu'elles soient hybrides ou 100% électriques, toutes les versions de la gamme Peugeot 3008 recevront des pneumatiques conçus sur mesure, apportant sécurité, efficience énergétique, longévité, plaisir de conduite et sérénité tout en répondant parfaitement aux caractéristiques de ces SUV.



Michelin assure que ses ingénieurs ont travaillé trois ans durant au développement des gammes pneumatiques des futurs Peugeot 3008 et E-3008, notamment autour de la sécurité sur sols sec et mouillés, mais aussi sur des critères-clés comme la longévité ou l'efficience énergétique.







