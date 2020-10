Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : fait l'acquisition du guide Le Fooding Cercle Finance • 23/10/2020 à 16:50









(CercleFinance.com) - Trois ans après le début d'une collaboration avec Le Fooding - un guide de restaurants, bars, chambres d'hôtes et hôtels de style - Michelin annonce son achat à 100%. En 2017, Michelin avait pris une participation de 40% dans le guide et prévoyait d'en prendre le contrôle total à terme. Après l'achat de Tablet en 2018, un spécialiste des hôtels de charme et de luxe, et de Robert Parker Wine Advocate, guide mondial de référence dans le monde du vin en 2019, Michelin poursuit donc sa stratégie de croissance dans le domaine de l'art de vivre. A quelques jours de son 20e anniversaire, Le Fooding fédère aujourd'hui une communauté de plus de 6 millions de lecteurs et de près de 400 000 followers. Le guide ' conservera sa marque de fabrique, son indépendance éditoriale et ses propres sélections d'établissements ', assure Michelin. Une nouvelle gouvernance sera annoncée dans les semaines à venir.

