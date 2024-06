Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin: étoffe ses gammes pour le cyclisme sur route information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - Michelin annonce étoffer ses gammes destinées au cyclisme sur route avec les nouveaux pneumatiques Lithion 4 et Power Protection TLR.



Le Lithion 4, utilisant la technologie de gommes Magi-X, offre une meilleure adhérence et durabilité, et est disponible en plusieurs dimensions pour divers types de vélos.



Le Power Protection TLR, un pneu 'Tubeless Ready', dispose d'une nouvelle carcasse 120 TPI renforcée, offrant une résistance accrue aux crevaisons et une meilleure adhérence, notamment par temps humide.



Ces pneus, conçus pour les cyclistes exigeants, assurent sécurité et performance en toutes conditions, assure le Bibendum





