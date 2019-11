MICHELIN et FAURECIA officialisent la création de leur co-entreprise dans la mobilité hydrogène

(AOF) - Michelin et Faurecia ont officialisé jeudi la création de « Symbio, a Faurecia Michelin Hydrogen Company ». Il s'agit d'une co-entreprise regroupant l'ensemble de leurs activités dédiées à la pile à hydrogène et ayant pour ambition de devenir un leader mondial de la mobilité hydrogène. Un protocole d'accord avait été annoncé en mars dernier. La nouvelle entité sera détenue à parts égales entre Faurecia et Michelin.

Michelin et Faurecia vont engager un premier investissement de 140 millions d'euros dans la co-entreprise afin d'accélérer le développement de piles à combustible de nouvelles générations, lancer la production en série et accroitre l'activité en Europe, en Chine et aux Etats Unis.

Symbio ambitionne de capter 25% de parts de marché et de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliards d'euros en 2030.

La co-entreprise disposera à terme de trois sites industriels afin d'alimenter les principaux marchés automobiles mondiaux : l'Europe, l'Asie et les Etats-Unis.