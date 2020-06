Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : en baisse, un broker n'est plus à l'achat Cercle Finance • 10/06/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le titre Michelin recule ce mercredi de -3%, alors que l'analyste Barclays annonce revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant à 'Pondérer en ligne' (équivalent à une recommandation 'neutre' sur la valeur). 'Tout en offrant un profil défensif dans le secteur européen des pneus et une visibilité décente sur sa génération de FCF, nous avons du mal à trouver de nouveaux catalyseurs positifs à court terme pour continuer à soutenir notre avis Surpondérer. Nous pensons également que sa valorisation actuelle intègre déjà une partie importante de nos attentes supérieures au consensus pour 2021', explique le broker. Barclays revoit en revanche à la hausse son objectif de cours sur la valeur, passant de 90 à 105 euros.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -2.79%