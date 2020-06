Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : en baisse, un broker a revu sa cible Cercle Finance • 18/06/2020 à 17:15









(Crédits photo : Flickr - Michelin Média ) (CercleFinance.com) - Le titre du groupe Michelin recule, comme l'ensemble de la Bourse de Paris (-1%), de -2,5% ce jeudi, alors que l'analyste Oddo BHF a annoncé revoir à la baisse son objectif de cours sur celui-ci. Oddo BHF a ainsi noté 'un 'V' certes plus marqué mais un 'V' quand même', après la publication des chiffres des marchés pneumatiques de mai et face à un scénario désormais plus prudent sur l'ensemble de l'année. 'Pour autant, si le creux de la vague ressort ainsi plus prononcé que nous ce que nous estimions en 2020, le rebond sur 2021 n'en sera que plus marqué, comme en attestent nos estimations quasiment inchangées l'an prochain', indique le broker. La cible d'Oddo BHF passe ainsi de 115 à 105 euros, pour un potentiel de +15%. L'analyste confirme au passage sa recommandation 'Achat' sur la valeur.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -2.99%