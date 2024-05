Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin: émission obligataire pour un milliard d'euros information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total d'un milliard d'euros en deux tranches de sept et 12 ans, à des coupons de respectivement 3,125% et 3,375%.



Le produit net de cette émission sera affecté aux besoins généraux du groupe. Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés et leur admission à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.



Les obligations devraient être notées A- par Standard & Poor's et par Fitch Ratings. Cette émission a été réalisée dans le cadre du programme EMTN mis en place en décembre 2023 par le pneumaticien auprès de l'AMF.





