Michelin : des pneus 100% durables en 2050

(CercleFinance.com) - Le groupe Michelin s'engage à ce que ses pneus soient 100% durables en 2050. Aujourd'hui, près de 30% des composants entrant dans la fabrication des pneumatiques produits par le groupe Michelin sont déjà composés de matériaux durables, d'origine naturelle ou recyclés. Cet engagement du groupe est possible grâce au service R&D de Michelin qui comprend 6000 personnes réparties à travers 7 centres de recherche et développement dans le monde et couvrant 350 domaines d'expertises. ' Engagés au quotidien, ils mettent tout en oeuvre pour trouver les recettes visant à améliorer les performances des pneumatiques (sécurité, longévité, confort) tout en les rendant 100% durables à horizon 2050 ' indique le groupe.

