Michelin: des analystes abaissent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 15:04

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé que ses ventes ont atteint 20,7 MdsE au cours des neuf premiers mois de l'année, en hausse de 20,5 % par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe a également confirmé sa guidance de résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 3,2 milliards d'euros à parités constantes.



Stifel réitère sa recommandation 'conserver' sur Michelin 'au vu d'une dynamique qui semble faible', et abaisse son objectif de cours de 29,5 à 28 euros, après un ajustement de ses séquences 2022-24 de BPA (+1% environ) et de FCF (-9%) pour le pneumaticien.



'Le dossier Michelin est actuellement assombri par des incertitudes concernant l'allocation du capital et, dans une certaine mesure, par ce que nous voyons comme des attentes un peu trop élevées pour 2023', affirme le broker dans le résumé de sa note.



Oddo maintient pour sa part sa note de ' surperformance ' sur le titre Michelin avec un objectif de cours abaissé de 35 à 32 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Michelin a publié un chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre de 7 443 ME, en hausse de 24% et supérieur de 4% par rapport aux attentes (7 164 ME).



Le groupe a d'ailleurs confirmé son objectif d'EBIT annuel mais revu en baisse l'objectif de FCF à ~700 ME contre >1.2 MdE, essentiellement en raison d'un impact BFR supérieur (+400 ME) dans le contexte inflationniste actuel.



' Nous estimons toutefois que le profil de Michelin reste attractif au sein du secteur à l'approche d'une année 2023 encore très incertaine sur le plan macroéconomique ', indique le broker.



L'analyste fait néanmoins part de sa prudence, avec des volumes en baisse de 2,4 % sur 9 mois et table sur une baisse des volumes de 3 % sur l'année (contre -2 % dans sa précédente estimation et -1,9 % pour le consensus).



Rappelons également que JPMorgan avait abaissé fin août son objectif de cours sur Michelin, qu'il avait ramené de 27,5 à 23,5 euros dans le cadre d'une étude consacrée aux équipementiers automobiles européens.