Michelin dégradé par JPMorgan

(AOF) - JPMorgan a dégradé sa recommandation de Surpondérer à Neutre sur le titre Michelin, tout en abaissant son objectif de cours de 150 à 140 euros. Le broker a revu à la baisse ses prévisions concernant la production automobile mondiale pour 2022 (de +4% à -1%). Dans ce contexte, et au cours actuel du fabricant de pneumatiques, l’analyste identifie plus de potentiel de progression pour les autres équipementiers de son univers de couverture (Valeo et Faurecia notamment).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des pneumatiques avec 1/5 ème du marché, né en 1889 ;

- Groupe organisé en trois divisions générant 23,8 Mds€ de ventes : automobile (50 %), transport routier (26 %) et activités de spécialités, provenant de façon égale de l’Amérique du nord, l’Europe et le reste du monde ;

- Activité réalisée aux 3/4 sur le marché des pneus de remplacement, moins cyclique que la « première monte » et moins sensible à la santé des constructeurs automobiles ;

- Modèle d’affaires fondé sur la vente de pneus durables et de haute technologie, produits dans des usines 4.0 redéployées dans les émergents et sur le renforcement de la présence en Asie ;

- Société en commandite par action contrôlée par la famille fondatrice (4 % du capital et 5,17 % des droits de vote), Barbara Dalibard présidant le conseil de surveillance de 11 membres ;

- Bilan financier très sain, noté A, avec un ratio d’endettement de 19 % et un autofinancement libre de 1,4 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2030 : hausse annuelle de 5 % des ventes et rentabilité des capitaux investis de plus de 10,5 % à partir de 2023, repli vers 70 % des pneumatique dans les revenus, le reste provenant des applications médicales, des systèmes de mobilité hydrogène et connectée, impression 3DS métal… ;

- Stratégie d’innovation pilotée par le président : répondant à 3 enjeux –fabrication additive, composites flexibles et mobilité hydrogène, fondée sur 5 piliers : R&D (700 M€ par an dans 8 centres), partenariats externes stratégiques (Enviro, Vabios, addUp, Pyrowave) et institutionnels (Black Cycle avec l’Union européenne, co-conception avec les clients, innovation industrielle et dynamique interne (100 000 idées par an de progrès et innovation venant des employés) et le programme d’incubation / exploitant et monétisant la base de données clients ;

- Stratégie environnementale « Planet » : une offre de pneus protecteurs de l’environnement par emploi de matières recyclées (objectif 2030 de 46 % et 100 % en 2050) et de matériaux durables (29 % des pneus en 2021), accompagnement de la mobilité électrique et de la mobilité hydrogène via Symbio, société commune avec Faurecia / objectifs de réduction d’émissions de CO2 : en 2030, - 50 % par rapport à 2010 et, en 2050, neutralité totale, des sites et de la logistique aux fournisseurs / économie circulaire « 4 R » (Réduire, Réutiliser, Renouveler, Recycler), dopée par des technologies de rupture en partenariat (Carbios, Enviro, Pyrowave, Black Cycle…) ;

- Exécution du plan de redéploiement de la production (fermetures de 3 usines en pays développés et montée des sites indonésien et mexicain) et du plan SIMPLY d’efficacité sur 3 ans ;

- Renforcement de la place de n° 1 mondial des pneus pour véhicules électriques ;

- Capacité à intégrer la hausse des matières premières (caoutchouc, noirs de carbone et dérivés du pétrole soit 1/3 des achats) et de l’inflation dans la logistique et l’énergie par celle des prix de vente (3 hausses en 2021) et par l’effet mix.

Défis

- Effet négatif de la désorganisation des chaînes d’approvisionnement et de la pénurie de main-d’œuvre (routiers et ouvriers) en Amérique et en Europe ;

- Vers de nouvelles acquisitions génératrices de synergies ;

- Retombées des investissements industriels en 2022-23, estimés à 1,8 Md€ par an.

Objectifs revus à la baisse

Du fait des pénuries, les chaînes de montage des constructeurs doivent parfois s'arrêter, se répercutant sur l’activité des équipementiers, qui les alimentent en flux tendus. A cela s’ajoute le bond du prix des matières premières et de l'énergie, détériorant les marges. Plusieurs équipementiers, parmi lesquels Plastic Omnium et Forvia (ex Faurecia), avaient ainsi abaissé leurs perspectives en 2021.