(CercleFinance.com) - Michelin décroche vers 28,3E, en direction du support oblique court terme qui gravite vers 28E.

En cas de rupture, le titre s'en irait tester le principal support de la mi-mars, c'est à dire 27,9/27,95 (plusieurs rebonds consécutifs sur ce palier du 15 au 24 mars).





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -1.27%