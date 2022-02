Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Michelin: dans le vert après deux nouvelles analyses information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 17:19

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert (+0,7%) profitant de deux nouvelles analyses favorables.



Bank of America (BoA) maintient sa position 'neutre' sur Michelin avec un objectif de cours rehaussé de 130 à 144 euros, dans le sillage d'une estimation d'EBIT pour 2022 relevée d'environ 10% à 3,44 milliards d'euros pour le pneumaticien.



'Après les résultats de l'exercice 2021 et des propos tenus par le directeur financier, le message est clair : Michelin peut compenser l'inflation (substantielle) des coûts grâce à la tarification', souligne le broker.



BoA ajoute toutefois que si la prévision d'un EBIT supérieur à 3,2 milliards d'euros semble suffisante pour soutenir les estimations actuelles du consensus, celle de flux de trésorerie de plus de 1,2 milliard d'euros déçoit.



Stifel réaffirme pour sa part sa recommandation 'conserver' sur Michelin tout en ajustant son objectif de cours de 162 à 160 euros, sur la base d'estimations de BPA et de FCF abaissées pour 2022 et 2023, après la publication des résultats annuels.



'Les objectifs 2022 visent à contrebalancer une nouvelle année de forte inflation des coûts (+1,2 milliard d'euros en 2022), mais une poussée des dépenses d'investissement (et des stocks) devrait malheureusement freiner la génération de FCF', prévient le broker.