Michelin : dans le vert après des analyses favorables

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert après l'annonce de ses résultats. Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Michelin et remonte son objectif de cours de 135 à 148 euros, dans le sillage d'une séquence d'estimations de BPA rehaussée de 13% jusqu'en 2023 pour le pneumaticien français. 'Michelin a été largement reconnu comme la valeur refuge pour la saison des résultats de premier semestre 2021, mais la publication finale a néanmoins surpassé même les attentes les plus optimistes', souligne le broker. Stifel prévient toutefois que 'le second semestre 2021 devrait être pénalisé par une base de comparaison élevée et par des vents contraires sur les matières premières brutes qui pourraient plus que quadrupler'. Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Michelin, avec un objectif de cours inchangé de 160 euros. Le bureau d'analyses souligne que les résultats publiés hier soir par Michelin se sont révélés supérieurs aux attentes (élevées) et ' de très bonne qualité ', avec un chiffre d'affaires de 11,2 MdsE en hausse de 20 %. ' Le groupe a revu en hausse ses perspectives 2021 (EBIT, FCF). Celles-ci n'en restent pas moins prudentes, comme toujours, et nous attendons de nouvelles révisions du consensus (nous nous situons 6% au-dessus), pourtant déjà en forte hausse au cours des dernières semaines ', indique l'analyste.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +0.18%