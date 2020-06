Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : création d'un Comité RSE Cercle Finance • 24/06/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le groupe Michelin annonce ce mercredi la création du Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (CRSE) au sein de son Conseil de Surveillance. 'Il sera présidé par Madame Monique Leroux, membre indépendant, et comprendra en outre Madame Anne-Sophie de La Bigne, membre indépendant', précise le groupe français.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -3.39%