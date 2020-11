MICHELIN : cooptation d'un nouveau membre au Conseil de Surveillance

(AOF) - Le Conseil de Surveillance de Michelin a pris acte de la démission de Cyrille Poughon motivée par les nouvelles responsabilités qu'il est appelé à occuper dans le groupe. Sur proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations, le Conseil a décidé à l'unanimité de coopter Jean-Michel Severino, en remplacement, en qualité de membre indépendant du Conseil et de le désigner membre de son Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale.

Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'Assemblée générale ordinaire appelée en 2021 à approuver les comptes de l'exercice 2020. Sous réserve de cette ratification, son mandat expirera lors de l'Assemblée générale ordinaire appelée en 2022 à approuver les comptes de l'exercice 2021.

En outre, le Conseil de Surveillance a pris acte de la désignation de Delphine Roussy et de Jean-Christophe Laourde en qualité de nouveaux membres du Conseil représentant les salariés.

Leur entrée en fonction interviendra lors de la séance du Conseil de Surveillance prévue le 14 décembre prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS