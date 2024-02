Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin: construit une usine de recyclage de pneus en Suède information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Michelin annonce la construction de 'la première usine de recyclage de pneus en fin de vie en Suède', en collaboration avec Antin - actionnaire majoritaire de la coentreprise- et Enviro - qui dispose d'une option pour en devenir un 'actionnaire minoritaire important'.



Situé à Uddevalla, le projet s'appuie sur la technologie unique de pyrolyse d'Enviro, qui permet d'extraire des matières premières à partir de produits composites.



Cette première usine aura une capacité de recyclage d'environ 35.000 tonnes de pneus en fin de vie par an et créera jusqu'à 40 emplois dans la communauté locale.



Michelin fait savoir que la coentreprise a d'ores et déjà obtenu une série de contrats pluriannuels concernant la fourniture de pneus en fin de vie, de noir de carbone et d'huile de pyrolyse issus du recyclage.



La construction du site a déjà été lancée et l'usine devrait être opérationnelle en 2025.





