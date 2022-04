Michelin confirme ses objectifs annuels dans le sillage d’un solide début d’année

(AOF) - Michelin met la gomme aujourd'hui sur la place de Paris, où il s’adjuge la première place du CAC 40, avec un gain de 3,01 % à 118 euros. Le fabricant de pneumatiques profite des solides performances commerciales enregistrées lors du premier trimestre 2022. Le groupe de Clermont-Ferrand a en effet réalisé des ventes de 6,48 milliards d’euros, un chiffre en hausse de 19 % sur un an. C’est mieux que ce qu’attendait le consensus (fourni par la société), soit 6,34 milliards d’euros.

Michelin a bénéficié de son " pricing power ", de son positionnement premium et d'un impact favorable de changes, ce qui a permis de contrebalancer des volumes quasi-stables.

Concernant ses perspectives 2022, dans un contexte très incertain (tensions inflationnistes, conflit en Ukraine et résurgence du Covid en Chine), les marchés devraient afficher une légère croissance, mais dans la partie basse des fourchettes initialement prévues : entre 0 % et + 4 % en Tourisme camionnette, de + 3 % à + 7 % en Poids lourd (hors Chine), entre + 6 % et + 10 % pour les Activités de spécialités.

Dans ce scénario, Michelin a néanmoins maintenu sa guidance annuelle : un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 3,2 milliards d'euros à parités constantes et un cash-flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard d'euros.

Ces objectifs s'entendent " hors intensification des effets systémiques ", c'est à dire des " perturbations graves de la supply chain ou des mesures de restriction de la mobilité qui aboutiraient à une chute importante des marchés pneumatiques ".

A titre de comparaison, le consensus escompte un résultat opérationnel des secteurs annuel de 3,36 milliards d'euros et un cash-flow libre de 1,35 milliard d'euros cette année.

Du côté des analystes, UBS a maintenu, en première approche, sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 170 euros sur le titre Michelin. Les solides ventes enregistrées lors du premier trimestre confirme la capacité du groupe à contrebalancer les pressions inflationnistes, souligne le broker. Une opinion partagée par Deutsche Bank, qui a reconduit également sa recommandation d'Achat, assortie d'un objectif de cours de 170 euros.

Points clés

- Leader mondial des pneumatiques avec 1/5 ème du marché, né en 1889 ;

- Groupe organisé en trois divisions générant 23,8 Mds€ de ventes : automobile (50 %), transport routier (26 %) et activités de spécialités, provenant de façon égale de l’Amérique du nord, l’Europe et le reste du monde ;

- Activité réalisée aux 3/4 sur le marché des pneus de remplacement, moins cyclique que la « première monte » et moins sensible à la santé des constructeurs automobiles ;

- Modèle d’affaires fondé sur la vente de pneus durables et de haute technologie, produits dans des usines 4.0 redéployées dans les émergents et sur le renforcement de la présence en Asie ;

- Société en commandite par action contrôlée par la famille fondatrice (4 % du capital et 5,17 % des droits de vote), Barbara Dalibard présidant le conseil de surveillance de 11 membres ;

- Bilan financier très sain, noté A, avec un ratio d’endettement de 19 % et un autofinancement libre de 1,4 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2030 : hausse annuelle de 5 % des ventes et rentabilité des capitaux investis de plus de 10,5 % à partir de 2023, repli vers 70 % des pneumatique dans les revenus, le reste provenant des applications médicales, des systèmes de mobilité hydrogène et connectée, impression 3DS métal… ;

- Stratégie d’innovation pilotée par le président : répondant à 3 enjeux –fabrication additive, composites flexibles et mobilité hydrogène, fondée sur 5 piliers : R&D (700 M€ par an dans 8 centres), partenariats externes stratégiques (Enviro, Vabios, addUp, Pyrowave) et institutionnels (Black Cycle avec l’Union européenne, co-conception avec les clients, innovation industrielle et dynamique interne (100 000 idées par an de progrès et innovation venant des employés) et le programme d’incubation / exploitant et monétisant la base de données clients ;

- Stratégie environnementale « Planet » : une offre de pneus protecteurs de l’environnement par emploi de matières recyclées (objectif 2030 de 46 % et 100 % en 2050) et de matériaux durables (29 % des pneus en 2021), accompagnement de la mobilité électrique et de la mobilité hydrogène via Symbio, société commune avec Faurecia / objectifs de réduction d’émissions de CO2 : en 2030, - 50 % par rapport à 2010 et, en 2050, neutralité totale, des sites et de la logistique aux fournisseurs / économie circulaire « 4 R » (Réduire, Réutiliser, Renouveler, Recycler), dopée par des technologies de rupture en partenariat (Carbios, Enviro, Pyrowave, Black Cycle…) ;

- Exécution du plan de redéploiement de la production (fermetures de 3 usines en pays développés et montée des sites indonésien et mexicain) et du plan SIMPLY d’efficacité sur 3 ans ;

- Renforcement de la place de n° 1 mondial des pneus pour véhicules électriques ;

- Capacité à intégrer la hausse des matières premières (caoutchouc, noirs de carbone et dérivés du pétrole soit 1/3 des achats) et de l’inflation dans la logistique et l’énergie par celle des prix de vente (3 hausses en 2021) et par l’effet mix.

Défis

- Effet négatif de la désorganisation des chaînes d’approvisionnement et de la pénurie de main-d’œuvre (routiers et ouvriers) en Amérique et en Europe ;

- Vers de nouvelles acquisitions génératrices de synergies ;

- Retombées des investissements industriels en 2022-23, estimés à 1,8 Md€ par an.

Une recomposition du marché européen se profile

Faurecia va reprendre en deux temps l’allemand Hella pour 6,7 milliards d'euros (si 100 % sont acquis). Grâce à cette opération et aux 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires, Faurecia devrait devenir le septième acteur mondial, et non plus le neuvième, sur le marché des équipements automobiles. Il se positionnera ainsi juste devant l'allemand Continental. Plusieurs restructurations devraient intervenir parmi les petites et moyennes entreprises allemandes qui n’ont pas pris le virage de l’électrique. Le concurrent de Faurecia pour la reprise de Hella, Mahle, réalise encore la moitié de son chiffre d'affaires avec les moteurs à essence et diesel. Quant au spécialiste des pots d'échappement, Eberspächer, il en dépend même à 80%. Environ 200.000 emplois seraient menacés. Continental a déjà annoncé la suppression de 13.000 emplois en Allemagne et 30.000 dans le monde.