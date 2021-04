MICHELIN confirme ses objectifs annuels à l'issue du premier trimestre

(AOF) - Michelin a réalisé lundi soir son point d'activité au titre du premier trimestre 2021. Ainsi, le fabricant de pneumatiques a publié des ventes de 5,448 milliards d'euros, en hausse de 2,3 % à parités courantes par rapport au premier trimestre 2020. A iso parité, les ventes progressent de 8,3 %. L'activité est notamment marquée par un effet volume fortement positif de +7,5 % et un effet prix-mix favorable de +0,9 %.

" En dépit de perturbations liées à la pandémie de Covid-19 ainsi qu'une certaine désorganisation de la chaine d'approvisionnement, Michelin réalise un premier trimestre solide dans un contexte de reprise de l'activité ", a estimé Florent Menegaux, le président de Michelin.

" Au-delà du pilotage rigoureux de ses prix et du renforcement de ses positions sur les segments les plus porteurs de croissance, le groupe poursuit également son travail sur sa compétitivité, conformément à sa stratégie 'Michelin in Motion' présentée le 8 avril dernier ", a-t-il ajouté.

Du côté des perspectives, Michelin a confirmé sa guidance avec un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 2,5 milliards d'euros (à parités constantes) et un cash-flow libre structurel d'environ 1 milliard d'euros. Ces objectifs s'entendent " hors nouvel effet systémique lié à la Covid-19 ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.