Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin : chute de -5% sous les 34,4E information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - Michelin chute de -5% sous les 34,4E et menace ainsi ce support testé avec succès le 24 avril dernier (ainsi que le 14 mars).

En cas d'enfoncement -ce qui reste à confirmer- un fragile palier de soutien se dessine vers 33,9E 32,6E, le suivant si situant à 32,6E (et il s'agit de la résistance testée en clôture le 2 janvier 2024).

Il resterait ensuite à combler le 'gap' des 31,17E du 12 février.





Valeurs associées MICHELIN 34,60 EUR Euronext Paris -4,16%