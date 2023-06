Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: choisi par La Poste pour ses pneus Uptis information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 14:07









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir été choisi par La Poste pour équiper des véhicules de ses facteurs avec ses pneus increvables Uptis : ces pneus sans air équiperont ainsi 40 camionnettes de l'opérateur postal public dans les Hauts-de-France d'ici fin 2024.



Trois premiers véhicules seront mis en circulation, dès ce 27 juin, dans le cadre d'un partenariat de deux ans entre La Poste et Michelin, une première en France et en Europe - après des partenariats déjà noués en Asie.



'Particulièrement adaptée à la livraison du dernier kilomètre, la technologie sans air de Michelin Uptis supprime tout risque de crevaison et limite le changement prématuré des pneus', souligne le géant français des pneumatiques.





