Michelin: certaines usines à l'arrêt en Europe

(CercleFinance.com) - Michelin annonce dans un communiqué faire face à des difficultés importantes en matière de logistique et de transport pour approvisionner ses usines et livrer ses clients en raison de la grave crise qui se déroule actuellement en Ukraine



Pour optimiser ses opérations et adapter la gestion de ses flux, le Groupe a décidé d'arrêter la production de certaines de ses usines en Europe, pour quelques jours, au cours des prochaines semaines.



' Dans ce contexte très évolutif, Michelin s'efforcera de limiter l'impact sur le service à ses clients. En parallèle, il mettra en place les mesures adéquates pour ses employés, en accord avec les réglementations locales ' indique le groupe.





