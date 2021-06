Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : brillant record absolu au-delà de 137,3E Cercle Finance • 21/06/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - Michelin (+4,5%) pulvérise le précédent zénith des 133.3E du 7 juin et inscrit un brillant record absolu au-delà de 137,3E: les investisseurs semblent estimer que le manufacturier parviendra à répercuter la hausse des matières dans ses produits. La dernière grande oscillation entre 131 et 119,5E validait un objectif de 142/143E... qui semble en bonne voie d'être validé.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +4.76%