Michelin-Barbara Dalibard remplacera Rollier à la présidence du conseil en 2021

PARIS, 7 décembre (Reuters) - Barbara Dalibard succèdera à Michel Rollier à la présidence du conseil de surveillance de Michelin MICP.PA à l'issue de l'assemblée générale prévue en 2021, a annoncé lundi le groupe de pneumatiques français dans un communiqué. Michel Rollier, ancien gérant de Michelin entre 2005 et 2012, était président du conseil de surveillance depuis 2013. La responsabilité exécutive du groupe incombe à Florent Menegaux, le président de la gérance. Barbara Dalibard a passé la plus grande partie de sa carrière chez Orange ORAN.PA où elle a occupé divers postes de direction et notamment celui de PDG d'Orange Business Services. Elle est devenue en 2010 directrice générale de SNCF Voyageurs et a présidé plusieurs filiales internationales de la SNCF (NTV, Eurostar). (Jean-Michel Bélot)

