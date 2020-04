Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : baisse des rémunérations des dirigeants Cercle Finance • 06/04/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que les gérants, le Comité Éxécutif et le Conseil de Surveillance revoient à la baisse leur rémunération. Florent Menegaux et Yves Chapot, gérants du groupe Michelin, ont choisi de diminuer d'environ 25 % leur rémunération pour les mois d'avril et de mai 2020. Les membres du Comité Éxécutif du Groupe ont volontairement décidé de baisser leur rémunération d'environ 10 % pendant la même période. ' Cette baisse sera reconduite aussi longtemps que des salariés du Groupe se trouveront en situation d'activité partielle au motif de la crise sanitaire du Covid 19 ' indique la direction. Florent Menegaux et Yves Chapot ont également exprimé la volonté de renoncer à une partie de leur rémunération variable 2019 versée en 2020. Enfin, le président du Conseil de Surveillance du groupe Michelin, Michel Rollier, et ses membres indépendants s'associent à cet effort en faisant don de 25 % du montant de leurs jetons de présence reçus en 2020 à des fondations de leurs pays respectifs ayant pour objet la lutte contre le Covid 19.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris +3.26%