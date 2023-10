Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: arrêt de la production de pneus à Ardmore information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Michelin annonce son intention de mettre progressivement fin à ses activités de production de pneus à Ardmore, aux Etats-Unis. Cette réduction progressive touche environ 1400 personnes sur ce site qui produit des pneus pour véhicules de tourisme depuis 1970.



'Cette décision est liée aux transformations du marché nord-américain ; le site n'est pas équipé pour produire à coûts compétitifs les pneus permettant de répondre à l'évolution de la demande', explique le groupe français.



L'arrêt progressif devrait être achevé d'ici la fin de 2025. Le fabricant de pneumatiques enregistrera à ce titre une provision d'environ 200 millions d'euros en charges non récurrentes dans ses résultats financiers consolidés pour l'exercice 2023.





