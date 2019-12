Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : annulation de 1,35 million d'actions auto-détenues Cercle Finance • 09/12/2019 à 18:32









(CercleFinance.com) - Michelin annonce ce soir avoir procédé à l'annulation de 1.345.821 actions auto détenues, représentant 0,75% du nombre total de titres. 'La réduction de capital est effective le 9 décembre 2019 comme indiqué dans l'avis Euronext en date du 5 décembre 2019. A l'issue de cette réduction, les actions composant le capital social sont ramenées à 178.601.169 actions', précise Michelin.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -0.69%