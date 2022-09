Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: annulation d'actions autodétenues information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 15:32









(CercleFinance.com) - Conformément à la décision du président de la gérance en date du 5 septembre et en application de résolutions des AG 2021 et 2022, Michelin a décidé de procéder à l'annulation de 4.326.536 actions auto détenues, soit 0,61% du nombre total de titres.



La réduction de capital est effective le 12 septembre comme indiqué dans l'avis Euronext en date du 8 septembre. À l'issue de cette réduction, les actions composant le capital social du fabricant de pneumatiques sont ramenées à 709.795.312 actions.





