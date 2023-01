Michelin: accord avec les organisations syndicales information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 12:24

(CercleFinance.com) - Michelin fait savoir aujourd'hui que sa direction et l'ensemble des organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, CGT et SUD), ont signé le 5 janvier un nouvel accord pour une période de 4 ans portant sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.



'Cet accord entend répondre à l'évolution des attentes des salariés en termes d'environnement et de conditions de travail tout au long de leur parcours chez Michelin', indique le Bibendum.



Ce nouvel accord s'inscrit dans la stratégie ' Tout Durable ' du groupe Michelin et dans son ambition de devenir d'ici 2030 une référence mondiale pour l'engagement des salariés ainsi que pour la diversité et l'inclusion.



'Avec cette signature, la direction et les organisations syndicales confirment que la qualité de vie au travail est un facteur important de l'engagement des salariés, condition de la performance collective et individuelle', ajoute Michelin.