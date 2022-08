Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : accélère vers 27,36E information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 18:00









(CercleFinance.com) - Après un double rebond sur 26,3E, Michelin accélère vers 27,36E.

Le cours pourrait poursuivre à la hausse jusqu'à combler le 'gap' des 27.74E du 26 juillet: le titre s'attaquera alors à une résistance oblique moyen terme.

En cas de franchissement des 28,5E, Michelin visera le comblement du 'gap' des 29,27E du 10 juin.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +3.99%