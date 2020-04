Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : a décidé de réduire le dividende Cercle Finance • 01/04/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Michelin tiendra son Assemblée générale mixte, le 23 juin 2020 à 9h, exceptionnellement à huis clos et sans la présence physique de ses actionnaires. Les actionnaires pourront toutefois suivre le déroulé de l'Assemblée générale qui sera retransmise par visio-conférence. Ils seront vivement encouragés à voter à distance en amont de l'Assemblée générale. Le Groupe a décidé de réduire le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 à 2E contre 3,85E annoncé initialement, avec un versement le 3 juillet 2020. ' Depuis le début de la crise, le Groupe prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum l'impact négatif de celle-ci sur le résultat opérationnel des secteurs et le Cash-Flow Libre. Il dispose des moyens et des outils de financement qui lui permettent de faire face aux aléas de cette crise ' indique le groupe.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -1.51%