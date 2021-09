Cette source d'énergie jusque-là non valorisée permettra de satisfaire les besoins en chauffage du site ainsi que ceux de 4 000 logements grâce au raccordement au réseau de chaleur de la métropole.

(AOF) - Michelin a choisi Engie pour optimiser les consommations énergétiques de son site de Cataroux à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) permettant de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. Outre la gestion des utilités (Vapeur, chauffage, eau glacée, eau réfrigérée, air comprimé), le contrat, d’une durée de 10 ans, prévoit la conception et l’exploitation de nouvelles installations énergétiques et la mise en œuvre d’un système de récupération de la chaleur fatale.

