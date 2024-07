Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin : +5% vers 36,2E, referme le 'gap' des 36,07E. information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - Michelin met un terme à une série de 8 séances de repli consécutives(peu d'écarts notable mais un flux vendeur inexorable) et se redresse de +5% vers 36,2E.

Le titre évolue à contrecourant d'un marché en net repli et referme le 'gap' des 36,07E du 1er0 juillet (et ex-résistance du 20 mars).

Le prochain objectif à la hausse se situe désormais vers 36,9E, le dernier support testé mi-juin.



Valeurs associées MICHELIN 36,12 EUR Euronext Paris +4,85%