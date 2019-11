Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : -1,8% à 108,9E, repli hebdo de -2,7% & -3% mensuel Cercle Finance • 29/11/2019 à 18:49









(CercleFinance.com) - Michelin cède -1,8% à 108,9E, ce qui valide un repli hebdo de -2,7% et de -3% mensuel. Le titre se retrouve aux antipodes du CAC40 qui gagne symétriquement +3%. Michelin lâche prise sous 110,7E et se dirige vers un test des 105E, ex-zénith du 11 septembre puis 10 octobre.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -1.76%