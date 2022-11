Michele Mezzarobba et François Pinel de Golleville annoncent la création de Mircap Partners

(AOF) - Agréé par l’AMF en septembre 2022, Mircap Partners est un nouvel acteur indépendant du capital investissement. Fondé par Michele Mezzarobba et François Pinel de Golleville, anciens du groupe Rothschild & Co, Mircap Partners se positionne dans l'univers de l'investissement non coté en Europe et aux Etats-Unis.

Mircap Partners souhaite faire bénéficier ses investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels, de l'expertise de son équipe, et en particulier de celle de ses deux fondateurs qui évoluent depuis près de 20 ans sur le segment du co-investissement. Conscient de la place incontournable que prend le Private Equity en tant que classe d'actifs, Mircap Partners offrira une large gamme de solutions pour optimiser la performance et la diversification du portefeuille de ses investisseurs.

Composé à ce jour d'une équipe de 7 professionnels basés à Paris et au Luxembourg, Mircap Partners propose une offre dans le cadre de fonds ou d'opérations directes. A ce titre, Mircap Partners annonce d'ores et déjà le lancement de son premier fonds de co-investissement, Mircap Opportunities, véhicule bénéficiant d'une stratégie différenciante et de caractéristiques attractives pour les investisseurs.

Mircap Opportunities est un fonds de co-investissement dont la stratégie repose sur la sélection d'opérations de Private Equity aux côtés des meilleurs gérants européens et américains. Le fonds vise un déploiement du capital sur une période courte de l'ordre de 12 à 18 mois, au travers de 5 à 8 participations minoritaires, diversifiées tant d'un point de vue géographique que sectoriel. Pour optimiser la performance nette du fond, les commissions de gestion seront appliquées uniquement sur les montants investis. Par ailleurs l'équipe investira significativement aux côtés de ses investisseurs afin de garantir un alignement des intérêts des parties.

François Pinel de Golleville, co-fondateur: " Nous sommes très heureux d'annoncer le closing initial de notre fonds Mircap Opportunities, premier millésime de notre programme de co-investissement. Nous avons l'ambition de lancer un véhicule similaire tous les 12 à 18 mois sur cette stratégie. Afin de préserver une approche personnalisée avec nos investisseurs, nous limiterons la taille de chacun de nos millésimes à environ 100 millions d'euros."