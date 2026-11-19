Seize mois après le maintien de l'OL en Ligue 1 en appel, la perte annuelle d'OL Groupe est passée de 201,2 à 87,3 millions d'euros. Lors d'un point d'étape mercredi 18 novembre, la PDG Michele Kang a présenté son objectif de retour à l'équilibre. La dette de la société dépasse encore 400 millions d'euros.

"Il nous faut deux à trois ans de travail pour retrouver l'équilibre budgétaire", a déclaré Michele Kang au Groupama Stadium, mercredi lors d'une conférence de presse. " C'est plus facile à dire qu'à faire ", a-t-elle ajouté. Nommée à la présidence d'OL Group après le départ de John Textor en juin 2025, elle en a pris le contrôle un an plus tard. Le rachat s'est accompagné d'une renégociation des emprunts et de l'effacement d'une partie des dettes.

Sur l'exercice clos fin juin, la perte nette d'OL Groupe est passée de 201,2 à 87,3 millions d'euros. Le groupe a réduit ses dépenses de personnel et bénéficié de l'effacement de dettes, qui a amélioré le résultat de façon ponctuelle. La dette financière a reculé de 517,9 à 409,8 millions d'euros. Les fonds propres, déjà négatifs, se sont en revanche dégradés, passant de ?163,6 à ?248,3 millions d'euros.

De juillet à septembre, les recettes d'OL Groupe ont augmenté de 3%, à 72,7 millions d'euros. Hors transferts, elles ont progressé de 10%, grâce notamment aux billets et aux droits télévisés des barrages de la Ligue des champions. Dans le même temps, les recettes du sponsoring et de la publicité ont reculé de 20%. Les ventes de joueurs ont rapporté 39,5 millions d'euros, soit plus de la moitié des recettes du trimestre.

Un nouveau rendez-vous avant Noël

L'OL doit repasser avant Noël devant la DNCG, l'organisme qui contrôle les finances des clubs professionnels et fixe toujours une limite aux dépenses de salaires du club. Selon le directeur général Michael Gerlinger, le budget examiné par la DNCG s'appuie sur les garanties apportées par Michele Kang et table sur une saison sans vente de joueur. Interrogé sur le mercato de janvier, il a précisé : "Nous ne sommes pas sous pression pour vendre un attaquant si nous ne pouvons pas le remplacer."

A la Bourse de Paris jeudi, l'action OL Groupe perdait 3,85 %, à 1,5 euros à 13h.