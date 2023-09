Michel Biero va prendre la tête de Lidl France en remplacement de Frédéric Fuchs

Le distributeur d'origine allemande Lidl va changer de président en France: Frédéric Fuchs va prendre la direction des activités de Lidl Allemagne "à compter du 1er janvier" prochain et sera remplacé par Michel Biero, figure médiatique de l'enseigne en France, selon un communiqué diffusé lundi.

"Frédéric Fuchs, actuellement président de Lidl France depuis 2012, va prendre la direction des activités de Lidl Allemagne à compter du 1er janvier 2024", a indiqué le discounter, précisant que Frédéric Fuchs avait rejoint l'entreprise en 1996, avant d'occuper le poste de dirigeant en Hongrie et en Roumanie.

"Le successeur de Frédéric Fuchs au poste de président Lidl France sera Michel Biero, actuellement directeur exécutif des achats". Membre du comité exécutif "depuis 2011", Michel Biero a "débuté sa carrière chez Lidl en 2001", précise encore l'enseigne, qui est 6e acteur en France en terme de parts de marché, derrière, dans l'ordre, E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U et Auchan.

Michel Biero est la figure médiatique de l'entreprise en France et s'est fait connaître ces dernières années "en participant notamment depuis 2015 au Salon International de l'Agriculture", après avoir "fait de la qualité et du made in France son fer de lance".

Depuis le début de la décennie 2010, l'enseigne est passée d'un modèle de "hard discount" à davantage de qualité dans des magasins de format relativement réduit, avec moins de 2.000 références. L'enseigne revendiquait fin août près de 1.600 magasins pour 48.000 salariés.

Lidl précise que ce choix de dirigeant "inscrit l'enseigne dans la continuité de son modèle basé sur la défense du pouvoir d'achat et le meilleur rapport qualité/prix".

