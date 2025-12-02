Michael et Susan Dell s'engagent à consacrer 6,25 milliards de dollars à des comptes d'investissement pour les enfants américains

Le directeur général de Dell DELL.N , Michael Dell, et son épouse Susan Dell se sont engagés mardi à verser 6,25 milliards de dollars pour soutenir les comptes d'investissement de 25 millions d'enfants américains, apportant ainsi une aide financière dans le cadre de la loi Invest America.