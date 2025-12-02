Michael et Susan Dell feront don de 6 milliards de dollars aux comptes Trump de 25 millions d'enfants américains

(Ajoute des détails sur les dons et le contexte dans les paragraphes 5-6, 8-10, 12-14) par Jaspreet Singh

Michael Dell et son épouse, Susan, déposeront 250 dollars sur les comptes d'investissement individuels de 25 millions d'enfants américains dans le cadre d'un engagement philanthropique de 6,25 milliards de dollars qui s'inscrit dans l'initiative Invest America de l'administration Trump.

Cette initiative, connue sous le nom de "comptes Trump", a été créée cette année dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Bill" du président Donald Trump. Le Trésor américain déposera 1 000 dollars sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028.

Les comptes Invest America devraient ouvrir le 4 juillet de l'année prochaine, mais les détails de leur fonctionnement ne sont pas encore connus. Les fonds, qui doivent être investis dans un fonds indiciel reflétant les performances du marché boursier, seront disponibles à l'âge de 18 ans pour financer l'éducation, la formation professionnelle, l'achat d'un premier logement ou la création d'une entreprise.

"Nous pensons que cet effort élargira les possibilités, renforcera les communautés et aidera davantage d'enfants à prendre leur avenir en main", ont déclaré les Dell dans un communiqué mardi.

Les actions de Dell DELL.N - qui n'est pas affiliée à la fondation du couple - ont augmenté d'environ 3 %.

À la suite de l'engagement, M. Trump a écrit en lettres capitales sur sa page Truth Social: "Deux personnes formidables, j'aime Dell!!!"

Les Dells ont déclaré que les fonds étaient principalement destinés aux enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, mais que les enfants plus âgés pourraient en bénéficier si les fonds restaient disponibles après les premières inscriptions.

Selon un porte-parole des Dells, les fonds seront versés sur les comptes des enfants qui vivent dans des codes postaux où le revenu familial médian est inférieur ou égal à 150 000 dollars.

Depuis sa création en 1999, la Michael & Susan Dell Foundation a consacré environ 2,9 milliards de dollars à des œuvres caritatives, principalement axées sur l'éducation. Les 6,25 milliards de dollars que le couple s'est engagé à verser à Invest America proviennent d'autres fonds caritatifs et non de leur fondation.

Michael Dell, qui a créé sa société avec 1 000 dollars dans sa chambre de première année à l'université du Texas, vaut près de 150 milliards de dollars, selon la liste des milliardaires en temps réel de Forbes.

LA COURSE AU LOBBYING

Les sociétés financières ont fait des pieds et des mains pour obtenir une part du programme, d'après les dossiers publics de lobbying. Le 29 octobre, l'Investment Company Institute, un groupe commercial de Washington représentant les plus grands gestionnaires d'actifs du monde, a écrit au Trésor ( ) pour l'exhorter à créer un "marché robuste et concurrentiel pour les administrateurs de comptes et les dépositaires", plutôt que de choisir un fournisseur unique pour le programme.

Un marché concurrentiel est la clé du succès à long terme du programme en incitant les fournisseurs à promouvoir les comptes et à fournir des informations éducatives importantes, a déclaré le groupe. Dans un communiqué publié mardi, l'ICI a réitéré cette position et a également appelé à une "flexibilité dans les investissements éligibles".

Plusieurs autres groupes industriels et gestionnaires d'actifs, dont BlackRock, Franklin Templeton et Ameriprise Financial, ont également fait pression sur les comptes Trump, comme le montrent les archives publiques. Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.