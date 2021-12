Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mib (bourse de Milan): plafonne à 27.460 (+42% annuel) information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - L'année s'est terminé presque au plus haut (27.347) pour le Mib.

La bourse de Milan qui avant plafonné la veille à 27.460, s'impose comme le champion d'Europe de la hausse avec +42% annuel.

Si 2022 démarre sur les mêmes base, l'indice devrait rapidement retracer son zénith annuel 2021 inscrit à 27.870 du 15/11.

En cas de repli, le Mib devra refermer un 'gap' laissé béant à 26.830 le 22/12





Valeurs associées FTSE MIB FTSE Indices 0.00%