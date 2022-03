Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mib (bourse de Milan): -6,25% et -11,5% hebdo information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 22:00









(CercleFinance.com) - L'indice MIB (bourse de Milan) avec -6,25%, connait sa pire séance depuis le 16 mars 2020, soit un score de -11,5% hebdo (soit -20,1% depuis le zénith des 28.200 du 5 janvier 2022.

Le MIB a désormais effacé tous ses gains depuis le 3 février 2021 et la cassure du plancher des 22.850 laisse craindre une poursuite de la correction jusque sur 21.470, l'ex-plancher du 28/01/2021.

L'objectif suivant pourrait être le comblement du 'gap' des 20.965 du 13/11 puis des 19.820 du 6/11/2020.





