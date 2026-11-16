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Miami se transforme en Vice City pour la sortie de GTA VI
information fournie par AFP 16/11/2026 à 08:56

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Vue aérienne de l'inscription "Vice City" sur le Kaseya Center, avant le lancement de Grand Theft Auto VI (GTA VI), à Miami, en Floride, le 5 novembre 2026 ( AFP / Marco BELLO )

Vue aérienne de l'inscription "Vice City" sur le Kaseya Center, avant le lancement de Grand Theft Auto VI (GTA VI), à Miami, en Floride, le 5 novembre 2026 ( AFP / Marco BELLO )

À Miami, la ville américaine qui a inspiré Vice City, métropole fictive de GTA VI, les références au célèbre jeu vidéo se multiplient et l'impatience grandit à quelques jours de sa sortie, prévue jeudi.

Attendu depuis plus de dix ans par des millions de joueurs, le jeu développé par Rockstar Games a donné lieu à une campagne promotionnelle particulièrement visible dans la grande ville de Floride, où rues, fresques murales et lieux emblématiques se sont transformés en vitrines publicitaires.

Le nom de Vice City s'affiche ainsi au pied des palmiers à Miami Beach, dans la salle de l'équipe NBA du Miami Heat, sur les murs du quartier branché de Wynwood et jusque sur des gobelets de café.

Devant le lieu où a été tournée une scène du film "Scarface" de Brian De Palma, à Miami Beach, une vieille Cadillac arbore l'inscription "Bienvenue à Vice City".

Un mannequin à l'effigie de Tony Montana, le personnage principal du film, est installé derrière le volant pour les touristes et les fans.

"J'adore Miami et c'est complètement fou de voir que l'un de mes jeux préférés s'inspire de l'endroit où j'ai grandi", raconte à l'AFP Yarixza Hernandez, une étudiante de 21 ans.

"Un autre univers"

L'impatience est palpable chez les passionnés.

Une fresque murale "Vice City" avant le lancement de Grand Theft Auto VI (GTA VI), le 10 novembre 2026 à Miami, en Floride ( AFP / Marco BELLO )

Une fresque murale "Vice City" avant le lancement de Grand Theft Auto VI (GTA VI), le 10 novembre 2026 à Miami, en Floride ( AFP / Marco BELLO )

"C'est le jeu que tout le monde attendait", explique Aldo Gonzalez, 19 ans, également étudiant. "Certains ont déjà posé des jours de congé pour pouvoir y jouer."

Guido Rodriguez, 18 ans, prévoit de s'y consacrer sans interruption "pendant quelques jours" jusqu'à ce qu'il le termine.

Pour les habitants de Miami, GTA VI offre une expérience particulière : celle de parcourir une version numérique de leur propre ville.

Les plages, les gratte-ciel, les canaux et les quartiers de Vice City reprennent des éléments reconnaissables du sud de la Floride.

Une affiche publicitaire pour la sortie de Grand Theft Auto VI (GTA VI) sur un bus touristique à Miama, le 10 novembre 2026 en Floride ( AFP / Marco BELLO )

Une affiche publicitaire pour la sortie de Grand Theft Auto VI (GTA VI) sur un bus touristique à Miama, le 10 novembre 2026 en Floride ( AFP / Marco BELLO )

Aldo Gonzalez entend ainsi faire découvrir sa ville à ses amis, au moins virtuellement.

Les autorités du comté de Miami-Dade ont elles aussi voulu profiter de l'engouement.

Elles ont signé avec Rockstar Games un accord de 3,9 millions de dollars pour installer des publicités dans plusieurs lieux, notamment la salle du Miami Heat et l'aéroport.

Le projet a suscité des critiques.

Des affiches publicitaires pour Grand Theft Auto VI (GTA VI) sur les façades d'immeubles avant son lancement, le 10 novembre 2026 à Miami, en Floride ( AFP / Marco BELLO )

Des affiches publicitaires pour Grand Theft Auto VI (GTA VI) sur les façades d'immeubles avant son lancement, le 10 novembre 2026 à Miami, en Floride ( AFP / Marco BELLO )

La shérif du comté, Rosie Cordero-Stutz, a notamment dénoncé un jeu construit autour d'"activités criminelles".

Mais, pour Guido Rodriguez, le jeu reste avant tout un moyen de s'évader. "C'est comme regarder un film ou lire un livre. Cela te plonge dans un autre univers que tu peux découvrir par toi-même", explique-t-il.

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