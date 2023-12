MGM Resorts donne 360000 dollars pour la recherche sur les risques associés au jeu

(AOF) - MGM Resorts International a annoncé aujourd'hui avoir fait un don de 360000 dollars au Centre international pour le jeu responsable (ICRG) afin de soutenir deux projets de recherche de deux ans conçus pour « comprendre, prévenir et aborder les risques potentiels associés au jeu ». « Ces projets de recherche sont essentiels au succès continu de l'industrie et sont dans le meilleur intérêt de nos clients, de notre entreprise, de nos employés et des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités », a déclaré Stephen Martino, vice-président et directeur de la conformité chez MGM Resorts.

Depuis sa création en 1996, l'ICRG est devenue une source de financement importante pour la recherche sur le jeu responsable et le jeu problématique, produisant des articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. La contribution de MGM aidera à financer la recherche conçue pour sensibiliser les prestataires de traitement, les chercheurs, les défenseurs, les opérateurs, les régulateurs et les décideurs publics au sujet du jeu responsable et du jeu problématique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.