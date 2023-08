MG International : des résultats semestriels à la baisse

(AOF) - Au premier semestre 2023, le résultat d'exploitation de MG International ressort en baisse de seulement 2,1 millions d'euros à 4,4 millions d'euros contre 6,5 millions d'euros au premier semestre 2022. Après prise en compte des éléments exceptionnels et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net ressort en baisse de 1,9 millions d'euros à 3.9 millions d'euros contre 5,8 millions d'euros au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'affiche ainsi à 54,1 millions d'euros en baisse de 10 millions d'euros.

L'ensemble des activités piscines privées (robots électriques, couvertures et alarmes) connaît une baisse marquée par rapport au premier semestre 2022. Ceci s'explique principalement par un phénomène d'atterrissage naturel du marché après trois années de hausse significative mais également par le contexte macro-économique (inflation) et météorologique (sécheresse hivernale suivie d'un Printemps maussade).

La société a pu néanmoins maintenir son taux de marge brute grâce à une politique tarifaire adaptée et à un effet mix légèrement favorable.

Dans ce contexte de ralentissement de l'activité, la mise en place d'une politique de contrôle des coûts et la bonne maîtrise des charges salariales ont permis de réduire les charges d'exploitation de 6% par rapport au premier semestre 2022.

La baisse d'activité sur le premier semestre se traduit par une légère diminution du total bilan de la Société qui passe de 72,1 millions d'euros à 67,2 millions d'euros entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023. Cette variation résulte essentiellement de la baisse des créances clients, conséquence de la diminution du chiffre d'affaires.

" Si la tendance baissière du premier semestre est attendue en ralentissement la saisonnalité et l'attentisme du marché ne devrait pas permettre de renouer avec une croissance significative sur la seconde partie de l'année 2023 ", explique MG International.

