MG International : bénéfice net 2022 en hausse de 8%

(AOF) - Dans un contexte de stabilisation du marché de la piscine suite à deux exercices de croissance résultant de l'environnement de crise sanitaire, MG International clôture l'exercice 2022 avec une croissance de 2% de son chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation progresse de 10% pour atteindre 7,8 millions d'euros. Le bénéfice net atteint 6,7 millions d'euros, en progression de 8% par rapport à 2021 où il s'établissait à 6,2 millions d'euros. Les fonds propres atteignent les 30,9 millions d'euros. Son chiffre d'affaires 2022 s'établit à 82,9 millions d'euros.

Cette hausse du chiffre d'affaires est principalement portée par la branche Piscines Publiques, dédiée à la sécurité des bassins à usage collectif. Cette branche a bénéficié de la réouverture des piscines collectives suite à deux années de crise sanitaire.

L'amélioration de 2,5 points du taux de marge résulte principalement d'un effet mix favorable entre les différentes activités alors que l'augmentation des matières premières a pesé sur la marge de chaque activité.

Sur l'exercice 2022, le total bilan de la société est resté stable, passant de 48,4 millions d'euros à 48,5 millions d'euros.

Après un rebond marqué en 2022, la branche piscine publique pourrait à nouveau souffrir des restrictions budgétaires liées à la crise énergétique en Europe. Le business model robuste de Poséidon et les perspectives au grand export devraient néanmoins permettre de mitiger ce risque.

