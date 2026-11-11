 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MFE reste ouverte à de nouvelles opérations après le rachat de ProSiebenSat.1, déclare son directeur général
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 18:47

Ajouter Boursorama à vos sources
par Elvira Pollina

MediaForEurope MFEB.MI , le groupe audiovisuel contrôlé par la famille italienne Berlusconi, pourrait conclure d'autres opérations après le rachat de son homologue allemand ProSiebenSat.1 PSMGn.DE , a déclaré mercredi son directeur général.

Pier Silvio Berlusconi a réaffirmé sa conviction selon laquelle la consolidation est le meilleur moyen pour les chaînes de télévision en clair européennes de contrer la concurrence des géants du streaming, qui leur ravissent leur audience et leurs recettes publicitaires.

Il a ajouté que la France était la « pièce manquante » de la stratégie de MFE, précisant que le groupe, également présent en Italie et en Espagne, pourrait être intéressé par un futur rapprochement avec les principaux groupes audiovisuels français, TF1 TFFP.PA et M6 MMTP.PA .

En 2022, M6 et TF1 avaient abandonné leur projet de fusion, affirmant que les mesures correctives exigées pour surmonter les obstacles liés au droit de la concurrence rendaient l’opération sans objet. MFE avait ensuite cherché à racheter M6 avant que RTL, propriétaire du groupe français, ne fasse échouer la vente.

Berlusconi a également laissé la porte ouverte à l’acquisition d’actifs télévisuels qui pourraient être mis en vente en Europe par Skydance SKYD.N , le groupe médiatique issu de la fusion entre Paramount et Skydance, qui a ensuite conclu un accord de fusion avec Warner Bros Discovery le mois dernier.

Le dirigeant a indiqué que le résultat d'exploitation ajusté de MFE sur neuf mois s'élevait à 110 millions d'euros, contre une perte pro forma de 23 millions d'euros un an plus tôt.

Cette amélioration est principalement due à l’intégration du diffuseur allemand, les économies de coûts progressant plus rapidement que prévu, alors que les marchés publicitaires restaient difficiles, a déclaré M. Berlusconi.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

M6 METROPOLE TELE.
11,440 EUR Euronext Paris 0,00%
MFE-MEDIA RG-B
3,022 EUR MIL -1,18%
PROSIEBENSAT.1
3,090 EUR XETRA -0,83%
RTL GROUP
32,600 EUR XETRA -1,51%
TF1
6,385 EUR Euronext Paris -1,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,09 +1,16%
CAC 40
8 332,87 +0,66%
ADOCIA
4,38 +15,26%
SOITEC
108,35 +11,93%
2CRSI
18,76 +9,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank