MFE reste ouverte à de nouvelles opérations après le rachat de ProSiebenSat.1, déclare son directeur général

MediaForEurope MFEB.MI , le groupe audiovisuel contrôlé par la famille italienne Berlusconi, pourrait conclure d'autres opérations après le rachat de son homologue allemand ProSiebenSat.1 PSMGn.DE , a déclaré mercredi son directeur général.
Pier Silvio Berlusconi a réaffirmé sa conviction selon laquelle la consolidation est le meilleur moyen pour les chaînes de télévision en clair européennes de contrer la concurrence des géants du streaming, qui leur ravissent leur audience et leurs recettes publicitaires.
Il a ajouté que la France était la « pièce manquante » de la stratégie de MFE, précisant que le groupe, également présent en Italie et en Espagne, pourrait être intéressé par un futur rapprochement avec les principaux groupes audiovisuels français, TF1 TFFP.PA et M6 MMTP.PA .
En 2022, M6 et TF1 avaient abandonné leur projet de fusion, affirmant que les mesures correctives exigées pour surmonter les obstacles liés au droit de la concurrence rendaient l’opération sans objet. MFE avait ensuite cherché à racheter M6 avant que RTL, propriétaire du groupe français, ne fasse échouer la vente.
Berlusconi a également laissé la porte ouverte à l’acquisition d’actifs télévisuels qui pourraient être mis en vente en Europe par Skydance SKYD.N , le groupe médiatique issu de la fusion entre Paramount et Skydance, qui a ensuite conclu un accord de fusion avec Warner Bros Discovery le mois dernier.
Le dirigeant a indiqué que le résultat d'exploitation ajusté de MFE sur neuf mois s'élevait à 110 millions d'euros, contre une perte pro forma de 23 millions d'euros un an plus tôt.
Cette amélioration est principalement due à l’intégration du diffuseur allemand, les économies de coûts progressant plus rapidement que prévu, alors que les marchés publicitaires restaient difficiles, a déclaré M. Berlusconi.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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