MFE déclare qu'elle détient 75,61 % de la société ProsiebenSat.1, cible de l'OPA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du deuxième paragraphe)

MFE-MediaForEurope MFEB.MI a déclaré dans une déclaration réglementaire jeudi qu'elle détenait une participation de 75,61 % dans ProSiebenSat.1

PSMGn.DE , s'assurant ainsi le contrôle après une longue bataille pour le rachat du radiodiffuseur allemand.

L'opération s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de MFE visant à créer une plateforme européenne de télévision financée par la publicité, dans un contexte de concurrence féroce pour attirer les téléspectateurs et les annonceurs.

Les actions de MFE ont prolongé leurs gains à la suite de cette nouvelle et étaient en hausse de 5,2 % à 0929 GMT.

L'offre, dont la date limite était lundi, évalue ProSieben, qui opère également en Autriche et en Suisse, à environ 1,8 milliard d'euros (2,1 milliards de dollars).

MFE, qui gère des activités de télévision en Italie et en Espagne, considère que l'expansion européenne est vitale pour tenir tête aux géants américains de la diffusion en continu tels que Netflix NFLX.O et YouTube GOOGL.O , qui s'emparent des dépenses publicitaires et des téléspectateurs.