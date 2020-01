Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mexique-Les autorités arrêtent 800 migrants à la frontière avec le Guatemala Reuters • 24/01/2020 à 05:22









FRONTERA HIDALGO, Mexique, 24 janvier (Reuters) - Les autorités mexicaines ont durci jeudi leur position à l'égard des migrants venus d'Amérique centrale, procédant à l'arrestation de 800 d'entre eux qui étaient entrés illégalement au Mexique depuis le Guatemala avec l'intention de poursuivre leur route en direction des Etats-Unis. Le Mexique fait l'objet d'une pression intense de la part du président américain Donald Trump, qui a menacé de lui nuire économiquement s'il ne faisait pas son maximum pour contenir les flux de migrants qui se déplacent en "caravanes" avec comme objectif d'arriver aux Etats-Unis. L'Institut national de la migration (INM) a indiqué avoir transféré les 800 migrants arrêtés, parmi lesquels des mineurs non accompagnés, vers des centres d'hébergement où ils recevraient soins et nourriture. Si leur statut légal ne peut être défini, ces migrants seront renvoyés dans leur pays d'origine, a dit l'INM, qui est à la recherche de 200 autres migrants se trouvant dans la zone frontalière avec le Guatemala. Des heurts ont brièvement éclaté samedi dans la région quand les forces de sécurité mexicaines ont repoussé des centaines de migrants qui tentait de franchir la frontière, une approche plus sévère que celle adoptée lors de précédentes traversées de migrants. (Andres Martinez Casares; version française Jean Terzian)

