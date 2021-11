Mexique : la probabilité d’une nouvelle hausse des taux directeurs se renforce

(AOF) - Au Mexique, l’inflation a atteint 6,24% en octobre en rythme annuel, selon les données publiées ce mardi par l’Inegi. C’est légèrement plus que ce qu’attendaient les économistes en moyenne, soit 6,19%. C’est surtout significativement plus que la cible officielle de la Banque centrale mexicaine (Banxico) située entre 2% et 4%. Cela renforce la probabilité que l’institution procède à un nouveau tour de vis monétaire jeudi. Avant la publication de l’inflation d’octobre, le consensus Bloomberg anticipait un resserrement monétaire de 25 points de base.

En fin d'après-midi, le dollar cède 0,28% à 20,28 pesos mexicains.