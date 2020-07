Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mexique-24 morts dans l'attaque d'un centre de désintoxication Reuters • 02/07/2020 à 02:27









MEXICO, 2 juillet (Reuters) - Vingt-quatre personnes ont été tuées par des hommes armés lors d'une attaque contre un centre de désintoxication à Irapuato, ville de l'Etat de Guanajuato dans le centre du Mexique, selon des informations de la presse locale qu'un représentant fédéral a confirmées. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type à Irapuato en l'espace de quelques semaines. L'Etat de Guanajuato, important carrefour de production automobile, est devenu l'un des nouveaux foyers de violences liées au narcotrafic. (Dave Graham; version française Jean Terzian)

