MEXC exclu du système financier américain après 16 milliards de dollars de transactions illicites

Le Trésor américain a ordonné l'exclusion de l'exchange crypto MEXC du système financier des États-Unis. En cause : au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées notamment à la Russie, à l'Iran et à la Corée du Nord. La plateforme assure que les fonds de ses clients restent en sécurité.

Le FinCEN coupe MEXC du système financier américain

Le Trésor américain a décidé de couper MEXC du système financier des États-Unis. L'exchange, l'un des 20 plus importants au monde, est accusé d'avoir facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées notamment à la Russie, à l'Iran et à la Corée du Nord.

Le FinCEN, l'agence américaine chargée de lutter contre le blanchiment, a émis vendredi 6 novembre un ordre interdisant aux institutions financières américaines d'envoyer ou de recevoir des fonds de MEXC, cryptomonnaies comprises.

La mesure entrera en vigueur 30 jours après sa publication au Federal Register, le journal officiel américain. Elle concerne également les filiales de MEXC aux Seychelles, en Estonie, en Suisse et au Royaume-Uni.

Contrairement à une sanction de l'OFAC, l'agence américaine chargée des sanctions financières, cette décision n'entraîne pas directement le gel des avoirs des clients.

Si vous souhaitez acheter et échanger des cryptomonnaies sur une plateforme agréée MiCA, Coinbase propose une large sélection de cryptos, dont le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH). L'exchange bénéficie d'un agrément obtenu au Luxembourg, lui permettant de proposer ses services dans l'Union européenne.

Des milliards de dollars liés à la Russie et à l'Iran

Selon le Trésor, les transactions suspectes ont été réalisées entre mai 2021 et mai 2026. Près de 1,5 milliard de dollars seraient liés au contournement des sanctions contre la Russie.

MEXC aurait notamment continué de traiter des transactions avec Garantex, un exchange russe sanctionné depuis avril 2022, et son successeur Grinex, jusqu'en juin 2026.

Le FinCEN relève également près de 1 milliard de dollars de transactions avec plus de 40 plateformes iraniennes, dont certaines sont sanctionnées. Environ 22 millions de dollars auraient bénéficié à la banque centrale iranienne et aux Gardiens de la révolution.

À cela s'ajoutent près de 200 millions de dollars liés à l'A7A5, un stablecoin adossé au rouble utilisé pour contourner les sanctions, ainsi que des flux associés à la Corée du Nord et à la cybercriminalité.

« Les institutions financières ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux. Soit vous soutenez le régime iranien, soit vous avez accès au système financier américain », a déclaré Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor.

MEXC assure que les fonds de ses clients sont en sécurité

Fondée en 2018, MEXC revendique une présence dans plus de 170 pays. Selon le Trésor, la plateforme enregistrait plus de 1 milliard de dollars de transactions quotidiennes et détenait environ 5 milliards de dollars de réserves en septembre.

Dans un communiqué publié ce samedi, MEXC affirme fonctionner normalement et assure que les fonds de ses utilisateurs restent en sécurité. L'exchange annonce également un audit indépendant de ses contrôles anti-blanchiment.

La plateforme était déjà dans le viseur de plusieurs régulateurs. En mars 2024, l'autorité financière britannique (FCA) l'avait inscrite sur sa liste d'alerte. En Europe, MEXC a également mis fin à ses services aux Pays-Bas sur fond de non-conformité au règlement MiCA.

Source : The Block , Bitcoin Magazine